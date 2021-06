Matthias Marc (Top Chef) ouvre Liquide, son nouveau restaurant à Paris

Fin de partie pour Matthias Marc. Le jeune chef prometteur vient d’être éliminé de la compétition Top Chef en demi-finale de la saison 12.

Mais l’actualité reste chargée pour lui avec la réouverture des restaurants. En plus de sa table Substance, le chef compte une nouvelle adresse depuis peu : Liquide. Installée dans le quartier des Halles, elle se présente comme une «taverne moderne», avec des prix accessibles et une ambiance décontractée.

Les assiettes sont pensées pour être partagées. Elles mettent en avant les racines jurassiennes du chef avec quelques curiosités comme la terrine de Toto ou encore les huitres à l’eau de févette. De belles réalisations taillées pour les réseaux sociaux et qui font saliver, comme la caille farcie au champignon et Morteau.

Les fidèles de Top Chef relèveront enfin les rillettes de maquereau «à la chandelle» au chocolat blanc, un plat qui avait (enfin) révélé Matthias Marc comme solide concurrent.

Liquide se veut aussi un bar à cocktails avec des créations là encore très Jura à boire dans des cornes : Nenni ma foi (expression jurassienne qui veut dire « n’abandonne jamais ») avec marc du jura, crémant et vinaigre de pomme et noix. On en profitera jusqu’à tard dans la soirée quand le couvre-feu sera de l’histoire ancienne. D’ailleurs des dj sets sont au programme pour faire de Liquide un lieu festif.

Liquide, 39, rue de l’Arbre Sec, Paris 1er.