La recette du clafoutis aux cerises d’Hélène Darroze

La célèbre cheffe Hélène Darroze propose de célébrer les beaux jours avec des recettes préparées chez elle avec ses filles Elle confie ses astuces et ses conseils pour réaliser des petits plats délicieux Au total, plus de 50 recettes dont celle du velouté de cosses de petits pois à la menthe fraîche.

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)

250 g de cerises napoléon

250 g de bigarreaux

100 g de sucre

4 œufs

25 cl de lait entier

25 cl de crème liquide

1⁄2 gousse de vanille

2 graines de cardamome

Sel

30 g de beurre pommade (pour le moule)

80 g de gelée de groseille ou de coing (finition)

Préparation

Préchauffez le four à 170 °C. Versez le lait et la crème dans une casserole. Taillez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur. Ajoutez dans la casserole ainsi que la cardamome. Portez à frémissement, puis retirez la casserole du feu et laissez infuser pendant une quarantaine de minutes.

Dans un saladier, mélangez le sucre et le sel. Puis cassez les œufs dedans et incorporez-les à l’aide d’un fouet. Filtrez le mélange lait-crème et versez-le doucement dans le saladier en mélangeant. Lavez les cerises et les bigarreaux. Ne retirez pas les noyaux. Beurrez un plat en terre et déposez les fruits à l’intérieur. Versez la pâte par-dessus. Enfournez et laissez cuire pendant 40 minutes.

Une fois le clafoutis cuit, versez la gelée dans une petite casserole et faites-la fondre à feu doux. Puis badigeonnez-la sur le gâteau à l’aide d’un pinceau. Laissez le clafoutis prendre la température ambiante, sans le passer au réfrigérateur, avant la dégustation.

Astuces

Avec ou sans noyaux est l’éternelle question quand on cuisine un clafoutis aux cerises. La vraie recette se fait avec les noyaux, d’une part parce que ceux-ci donnent plus de goût aux fruits et donc au gâteau, mais également parce que, si l’on retire les noyaux des cerises, il faut les ouvrir en deux et le jus va alors s’échapper du fruit, couler dans la pâte et donner un aspect moins appétissant au clafoutis. Bien sûr, si le clafoutis est destiné à régaler des enfants, il est plus prudent de retirer les noyaux.

Chez moi, printemps-été, Hélène Darroze, Ed Le Cherche Midi, 19,90€