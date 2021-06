Euro 2021 : Pizza Hut propose sa pizza XXL

Près d’un mètre de long pour 36 parts à déguster. Alors que l’Euro 2021 se lance ce vendredi, Pizza Hut présente sa «Party box», une pizza version XXL pour les soirs de match à la maison… et pour jouer les prolongations cet été.

A coup sûr, le livreur ne passera pas inaperçu et pourrait avoir quelques difficultés s’il doit prendre l’escalier. Afin de satisfaire toute l’assemblée, les amateurs peuvent choisir une, deux ou trois recettes sur une même base : la pâte pan. Parmi les différentes propositions, la 4 fromages avec son mélange mozzarella, chèvre, emmental et fourme d’Ambert, la Spicy Hot One pour les fans de viande hachée et de piments jalapeños, la Végétarienne, la Raclette, l'Orientale ou encore la Pepperoni Lovers.

Si la carte ne leur convient pas, les clients ont également la possibilité de composer eux-mêmes leur pizza en sélectionnant trois ingrédients à disposer sur une base de sauce tomate à l’origan, de sauce barbecue ou de crème fraîche et de mozzarella.

A noter que les 36 parts sont prédécoupés pour un plaisir immédiat. Inutile d’aller courir après un couteau dans la cuisine, chacun pourra suivre le match en toute tranquillité tout en se régalant.

La Party box est disponible en édition limitée à 30,90 euros jusqu’6 septembre, en livraison ou à emporter.