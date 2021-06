Mcdonald's : le retour du chausson aux pommes annoncé

C’est désormais officiel. Le chausson aux pommes fait son grand retour chez McDonald’s. Ce dessert emblématique des années 2000 compte de nombreux fans en France, qui s'étaient attristés de voir le produit retiré.

Ils pourront en profiter dès vendredi 11 juin, mais sur une période plutôt courte : trois jours seulement. Alors que la situation sanitaire s’améliore et que les restaurants rouvrent (en partie) leurs salles, la première chaîne de fast-food française a voulu marquer le coup en relançant son fameux dessert.

Dans une série de tweets récents, elle annonce #3JoursEnGrand et publie en appui plusieurs brèves vidéos (totalisant plus de 400 000 vues). Il s'agit de gros plans sur une préparation crémeuse avec des morceaux de pommes et quelques pointes de cannelle. Les experts reconnaitront bien là le fameux chausson aux pommes ou « Apple pie », avec sa croute craquante et son intérieur fondant et fumant.

On ne sait pas ce que vous avez prévu ce week-end mais sachez qu’on vous réserve #3JoursEnGrand pour célébrer la réouverture de nos restaurants ! pic.twitter.com/Vg2XMEMfwI — McDonald's France (@McDonaldsFrance) June 7, 2021

Si ce retour est annoncé comme éphèmère, il n'est pas à exclure qu'un succès pourrait faire changer d'avis McDonald's France.