Top Chef : Mohamed Cheikh ouvre le restaurant éphémère Manzili

Le finaliste de Top Chef Mohamed Cheikh ne perd pas de temps. La dernière saison du programme culinaire est à peine finie que sa table éphémère accueille déjà ses premiers clients.

Installé au cœur du paisible Jardin des Plantes (Paris, 5e), Manzili se présente comme une invitation au voyage. Le restaurant rend hommage à la culture méditerranéenne du chef de 28 ans et prend place au milieu d’une végétation luxuriante.

La table propose de jolis petits plats à partager (à partir de 7 €) : houmous tahina et zaatar, beignets de gambas, tarama… En marge des mezze, la carte comprend aussi un vaste choix de viandes (à partir de 19 €). Pour le cru, ceviche de mulet mariné ou tartare de thon au sumac. Et pour le cuit, poulpe grillé paprika, maigre sauvage au citron confit ou encore kefta d’onglet de bœuf à la sauce blanche. Il faut y ajouter une garniture (à partir de 6 €) dont la mizuna à la vinaigrette de sésame et à la boutargue.

©thetravelbuds

« Je vous invite à venir prendre un bol d’air autour des jasmins et des bougainvilliers le temps d’un déjeuner ou d’un dîner. Une cuisine méditerranéenne ensoleillée pleine de gourmandises comme j’aime», a lancé Mohamed Cheikh sur son compte Instagram.

Compte tenu de la popularité du jeune chef toujours de bonne humeur, la table risque d’être prise d’assaut. Les Parisiens pourront en profiter tout l’été et même au-delà : le restaurant éphémère sera ouvert jusqu’au 3 octobre.

©thetravelbuds

Manzili, 47, rue Cuvier, Paris 5e