Top Chef : la finaliste Sarah Mainguy ouvre sa table éphémère à Paris

Et une table Top Chef de plus. La dernière saison du programme culinaire vient de s’achever, et les annonces d’ouverture de restaurants éphèmères se multiplient.

Après Mohamed Cheikh et Manzili, c’est au tour de la finaliste Sarah Mainguy. La chef de 26 ans s’installe dans le nouvel hôtel Le Grand Quartier, non loin du canal Saint Martin (Paris, 10e).

Nichée dans la cour spacieuse et calme de l’établissement, sa table éphèmère Le Grand Vacarme proposera une cuisine végétale.

Sarah Mainguy a planché sur une carte de petites assiettes à partager, fidèle à son approche culinaire : cuisine créative, plantes aromatiques, fermentation…. On y retrouvera aussi certains plats qui ont marqué son passage dans Top Chef, avec notamment « les poireaux millefeuilles, lait d’anchois et chèvre », ou encore le dessert « bonbons de tomates cerise, marmelade de tomate et verveine fraîche ».

Une carte et un lieu à découvrir

L’été, le Grand Vacarme aura aussi une offre brunch. On y dégustera la gaufre sarrasin os à moelle, glace à l’abricot, caramel aux oursins, ou encore les pancakes au sarrasin pêche melba et sureaux.

Avant de participer à la célèbre émission et de se hisser en finale, Sarah Mainguy est passée par l’école Ferrandi, mais aussi par les restaurants parisiens Holybelly (situé à deux pas du Grand Quartier) Season, ou encore le Mary Céleste dans le Marais. Elle a depuis ouvert sa propre table à Nantes, Vacarme.

Sa déclinaison parisienne ouvre ses portes le 24 juin. Elle sera également l’occasion de découvrir un lieu méconnu à Paris, qui mérite le détour, l’hôtel Le Grand Quartier.

Le Grand Vacarme, hôtel Le Grand Quartier, 15, rue de Nancy Paris 10e (à partir du 24 juin)