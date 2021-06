Voici les 5 pires aliments pour le coeur

Les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont un véritable fléau. En France, il s’agit de la seconde cause de décès. Si des facteurs extérieurs comme la pollution peuvent aggraver les risques, l’alimentation est l’une des sources principales de complications. Voici 5 aliments particulièrement dangereux pour le cœur.

La charcuterie

Le problème avec la charcuterie est sa teneur en sel. Cet exhausteur de goût est très présent dans les saucissons et les jambons crus. Il favorise l’hypertension artérielle qui peut parfois aboutir à des lésions sur le cœur.

La viande rouge

La viande rouge doit être consommée avec modération mais n’est toutefois pas à bannir. Selon les nutritionnistes, pas plus de 500 grammes par semaine. On veillera aussi à éviter les viandes trop grasses comme les morceaux persillées. Les viandes blanches et la volaille sont bien moins riches en graisses saturées.

Les pâtisseries

Tout est question de provenance : les pâtisseries industrielles sont souvent saturées en mauvaises graisses et trop riche en sucre. À la longue, une consommation excessive est néfaste pour le système cardiovasculaire. Heureusement les pâtissiers commencent à concevoir des desserts moins chargés en sucre.

©Photo by Vered Caspi on Unsplash

Les biscuits apéritifs

Ce sont de véritables concentrés de sel et de gras : les biscuits apéritifs sont en plus redoutablement addictifs. On pourrait parfois venir à bout d’un paquet entier en quelques minutes. Par ailleurs, comme les biscuits apéritifs donnent soif, on a tendance à finir son verre deux fois plus vite.

Les aliments frits

Nuggets, frites, poissons panées… tous les aliments frits ne sont pas bons pour le cœur. Leur mode de cuisson les rend trop gras. Attention également au sel, bien souvent les frites sont trop salées ce qui se révèle encore plus néfaste pour le cœur.