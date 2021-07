Ces 5 erreurs à ne pas faire pour réussir son barbecue

Avec l’arrivée de l’été, les envies de barbecue se manifestent. Ce sont souvent des moments de convivialité qu’on partage entre amis ou en famille. Merghez, côte de bœuf ou légumes grillés : il y en a pour tous les goûts. Mais attention : une cuisson ratée peut vite plomber l’ambiance. Pour passer pour un vrai pro du barbecue, Guillaume Fourcade, chef démonstrateur de Weber, liste les 5 erreurs à ne pas commettre.

Percer ses saucisses à l’aide d’une fourchette

Percer sa viande est une mauvaise habitude explique Guillaume Fourcade. «Ce qu’on cherche dans le barbecue c’est à garder le gras. Si vous percez la saucisse, il va s’échapper et assécher la chair ».

Laisser le couvercle ouvert

S’il peut être tentant de garder un œil sur sa viande, la cuisson à couvercle fermé est fortement recommandée par les experts. Pour David Fourcade, c’est l’assurance d’éviter l’apparition de flammes qui vont carboniser la viande. «En maintenant le couvercle fermé, on prive l’espace d’oxygène. Il ne reste que la fumée qui va d’ailleurs donner un petit goût recherché à la viande».

©bianca-ackermann-unsplash

Préparer des marinades à l’huile

«J’entends souvent parler de marinade à base d’huile. C’est le meilleur moyen d’avoir des flammes. Des gouttes vont tomber sur les braises et s’enflammer», explique David Fourcade. Il recommande les marinades à sec de type rubs : cinq à dix minutes avant la cuisson, on frotte la viande avec un peu d’huile avant de la rouler dans un mélange de sel, de sucre (deux fois le volume de sel) et de paprika ou de curry, c’est selon. La viande aura ainsi une croûte caramélisée.

Ne pas faire reposer la viande

La cuisson est essentielle, mais le repos de la viande aussi. «Je recommande de cuire la viande à l’avance puis de la mettre de côté sur un gril. Inutile de recouvrir avec un papier d’aluminium. Il faut qu’elle perde son eau et son sang pour devenir parfaitement tendre», explique l’expert du barbecue. «Il suffit ensuite d’un aller-retour à haute température avant de la servir. Et pour être encore plus précis, l’utilisation d’une sonde peut être utile».

Ne pas nettoyer le gril

Pour qu’il fonctionne parfaitement, un barbecue doit être nettoyé très régulièrement. «Il faut le faire à fond toutes les sept ou huit utilisation», recommande David Fourcade. «Sinon des aliments vont tomber à côté des braises. Ils provoqueront des flammes lors des cuissons suivantes».