Paris : nouvelle édition du Refugee Food Festival

La table comme vecteur d’intégration. Depuis quelques années, le Refugee Food Festival tente de lutter contre les préjugés en faisant découvrir des cuisines d’ailleurs et en permettant l’insertion professionnelle de réfugiés.

Ce festival gourmand et solidaire se tient depuis mi-juin dans une dizaine de villes dont Bordeaux ou Lyon. A Paris le lancement est prévu ce samedi 3 juillet. Au total, douze fameuses adresses parisiennes partagent leurs fourneaux avec douze réfugiés pour créer des menus inédits. Et c’est un tour du monde des saveurs qui est annoncé.

L'opening aura lieu au restaurant Fulgurances à l’Entrepôt (Paris, 14e) avec la projection de documentaires suivis de témoignages. Un dîner géorgien sera servi.

Pour la suite, le programme est chargé : dîner ouest-africain le 7 juillet chez Pouliche d’Amandine Chaignot (Paris, 10e), déjeuner iranien à emporter du 9 au 11 juillet à Botannique Restaurant (Paris, 11e)… Le Spoon 2 (Paris, 2e) d’Alain Ducasse participe lui aussi au festival avec le chef Romain Meder : un dîner ouest-africain est annoncé vendredi 9 juillet.

©priscilla_davigny

Tous ces dîners sont annoncés sur le site de l'évènement avec réservation en ligne possible et recommandée.

Le festival à Paris se clôturera le 18 juillet au Ground control. Grillades géorgiennes, iraniennes et ouest-africaine sont au menu. On anonce aussi les chefs Chloé Charles, Stéphane Jéo et Manon Negretti.

Refugee Food Festival, jusqu'au 18 juillet