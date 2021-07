La recette du clafoutis aux cerises sur sablé basque de Henri Desmoulins

C’est la saison des cerises et donc des clafoutis. Ce classique de la pâtisserie fait bien ressortir la saveur de ces petits fruits sucrés à noyau. Henri Desmoulins, le lauréat de l'émission « Le Meilleur pâtissier, les professionnels » saison 4, dévoile sa recette sur sablé basque.

Ingrédients (pour 8 personnes)

Pour le sablé basque

- 240g de beurre pommade

- 270g de sucre

- 1œuf

- 30g de jaunes

- 475g de farine

- 5g de levure

- 5g de sel

Pour l’appareil à Clafoutis

- 40g de beurre

- 3 œufs

- 100g de lait

- 100g de crème

- 80g de farine

- 20g de poudre de noisettes

- 60g de sucre

Préparation

Dans un saladier, incorporer le sucre dans le beurre pommade et mélanger. Ajouter l’œuf et les jaunes. Puis terminer par la farine, la levure et le sel. Réserver au froid pendant 1h. Etaler à 4mm d’épaisseur puis foncer dans un plat à tarte de 18cm de diamètre. Réservez

Pour l’appareil à clafoutis, faire fondre le beurre. Mélanger tous les ingrédients puis ajouter le beurre fondu. Garnir votre fond de tarte en cerises dénoyautées. Verser l’appareil Enfourner 30 minutes au four préchauffé́ à 160°C. Servir.