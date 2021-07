Le robot pizzaïolo Pazzi débarque à Paris (vidéo)

Le robot pizzaïolo Pazzi sévit désormais à Paris. Après avoir fait ses armes pendant deux ans au centre commercial Val d'Europe, une nouvelle adresse éponyme vient d’être inaugurée dans le quartier très central de Beaubourg (3e).

Les badauds peuvent découvrir dans ce petit restaurant des bras articulés qui s’activent derrière une vitre afin de préparer des pizzas.

En moins de 5 minutes, le robot est capable d’étaler la pâte, d’y verser la sauce tomate, d’ajouter les garnitures, de glisser la pizza dans le four puis de la sortir dans sa boîte de livraison. Nulle intervention humaine sinon celle du personnel présent pour faciliter l’accès de la clientèle et gérer quelques tables destinées à la consommation sur place.

Pazzi devrait rapidement se développer et pas seulement en France. «Nous sommes en train de finaliser des signatures d'emplacements» dans Paris, et «à partir de mars-avril on va démarrer l'ouverture de la Suisse», a expliqué le directeur général de l’entreprise Philippe Goldman le jour de l’inauguration de l’adresse parisienne.

©BERTRAND GUAY / AFP

En 2019, la startup a réalisé une levée de fonds de 10 millions d’euros auprès d’investisseurs privés.

Le robot est quant à lui le fruit du travail de deux ingénieurs : Cyril Hamon et Sébastien Roverso. Une fois opérationnel, ils ont sollicité le triple champion du monde de pizza, Thierry Graffagnino, pour concevoir les recettes, en ce moment près d’une quinzaine (de 7 à 13,6 euros).

Observer les bras mécaniques préparer une pizza constitue une attraction à part entière. Mais Pazzi est aussi accessible en livraison à domicile via Uber Eats. Au total, il peut préparer 80 pizzas par heure.

Pazzi, 42, rue de Rambuteau, Paris 3e.