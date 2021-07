Ces 5 aliments à consommer pour lutter contre le diabète

Il est essentiel de surveiller de près son alimentation quand on souffre de diabète, un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres, qui se traduit par un taux de glucose dans le sang trop élevé. Ainsi, voici les aliments à privilégier pour maîtriser sa glycémie et éviter des complications liées à cette pathologie chronique.

Les épinards

Très peu calorique, les épinards ont un faible index glycémique. D’autre part, cette plante originaire d'Iran est riche en acide alpha-lipoïque, un antioxydant puissant qui agit sur le rythme d’élimination du sucre sanguin, ainsi qu'en fibres. Et comme l'explique le nutritionniste Jean-Michel Cohen, «la consommation de fibres est fondamentale», car elles ont notamment un «pouvoir rassasiant», et «toute augmentation de poids est négative chez le diabétique».

L’ail

L’ail n'est pas recommandé pour l’haleine, mais c’est un précieux allié pour notre santé, et plus particulièrement pour celle des personnes atteintes de diabète car il aide le foie à réguler l’excès de sucre dans le sang. Ses principes actifs contribuent aussi à fluidifier le sang et permet de dissoudre les petits caillots présents dans les vaisseaux.

La pomme

Rouge, verte, ou jaune, la pomme est un aliment de choix pour gérer son diabète. Elle contient peu de glucose, son sucre principal est le fructose, et a un index glycémique et insulinique faible. La peau et les pépins de pommes renferment également de la pectine, une fibre soluble contribuant à limiter l'absorption intestinale des sucres et graisses.

L’avocat

Autre aliment à mettre dans son assiette : l’avocat. En plus d’être source d’acides gras mono-insaturés, qui ont pour effet de faire baisser le taux de «mauvais» cholestérol (LDL), ce fruit contient de la vitamine K. Nécessaire à la coagulation sanguine, elle aide à réguler le taux de sucre dans le sang et joue un rôle dans la prévention du développement du diabète de type 2.

La patate douce

Enfin, sur la liste des aliments à consommer, figure la patate douce. Elle contribue à réguler le taux de sucre, tout en diminuant la résistance à l’insuline, et possède des antioxydants en abondance, bénéfiques contre le diabète. Parmi eux, les anthocyanines et les caroténoïdes, qui sont notamment capables de neutraliser les radicaux libres. Ces atomes ou molécules entraînent l'usure des cellules, et peuvent particulièrement augmenter en cas de diabète.