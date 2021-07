Côté Sushi signe une box collector avec Laura Deleuze

A défaut de pouvoir parcourir la planète librement à cause de la crise sanitaire, il est possible de voyager dans son assiette. La marque Côté Sushi s’est associée à Laura Deleuze pour créer la Verano Box «from Japan to Peru».

L’illustratrice et graphiste s’est inspirée des plages du Pacifique et du Pérou pour donner vie à ce coffret gourmand vendu en édition limitée. La pause culinaire de l’été à partager à deux ou entre amis.

Trois nouvelles recettes ont été créées pour l’occasion, lesquelles devraient ravir les amateurs de la cuisine nikkei, à l'instar du sushi Mahi-Mahi Salsa (5,20 € les 2 pièces). Celui-ci a été mariné dans une sauce soja aigre douce et séduit avec sa sauce d’oignon et de poivrons rouges, et sa pointe de mayonnaise.

Une lamelle de bœuf snacké mariné à la sauce teriyaki, légèrement épicée et relevée, recouvre le Sambo Asado (9,90 € les 8 pièces). On apprécie aussi le cœur d’ananas, concombre et piquillos de ce roll. Avec ses perles de yuzu et le fondant de crabe qu’il renferme ajouté à du pamplemousse, le Samba Sol (11,90 € les 8 pièces) apportera un peu de fraîcheur au repas.

La Verano Box by Côté Sushi x Laura Deleuze se compose de 42 pièces au total et est disponible pour 47 € dans les restaurants de la chaîne, en livraison ou à emporter.