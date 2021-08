Voici les 6 aliments qui contiennent plus de vitamine C que l'orange

Souvent la vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, est associée à l’orange. Mais si cet agrume apporte une dose non négligeable à notre organisme (47,5 mg pour 100 g), d’autres fruits et légumes en contiennent davantage. En voici six à privilégier dans notre alimentation.

La goyave

© Josepaulomv de Pixabay

Fruit exotique qui se fait parfois rare sur les étals de nos marchés français, la goyave contient pour 100 g plus de 220 mg de vitamine C. Peu chargé en sucre, mais riche en fibres, elle peut être consommée sous forme de jus, et nous aidera à booster notre organisme ainsi qu'à renforcer nos défenses immunitaires.

Le poivron rouge

© Vishang Soni/Unsplash

Pourvu de minéraux et de vitamine A, le poivron rouge que l’on peut ajouter de préférence cru dans ses salades, renferme trois fois plus de vitamine C que l’orange, soit 121 mg pour 100 g. On n'hésite pas non plus à acheter des poivrons jaunes et verts qui restent bien classés parmi les aliments les plus riches en acide ascorbique.

Le cassis

© Pezibear de Pixabay

En raison de sa forte teneur en nutriments, ce fruit rouge est considéré comme un «super aliment». Pour 100 g de baies consommées, l’apport en vitamine C est de 180 mg. On peut donc le déguster frais ou avec des céréales ou un yaourt au petit-déjeuner.

Le persil frais

© Pintando la luz/Unsplash

On ne lésine pas sur cette plante herbacée quand on passe en cuisine. Surtout quand l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) nous révèle qu’elle contient 177 mg pour 100 g.

Le kiwi

© Anton/Unsplash

Avec plus de 90 mg pour 100 g, ce fruit est certes petit par la taille, mais capital quand il s'agit de sa teneur en vitamine C. Quand la fatigue se fait ressentir, surtout en cette saison hivernale, on se rue vers le kiwi, lequel est par ailleurs recommandé en cas de régime minceur car c'est un fruit peu calorique.

Les fraises

Gariguette, mara des bois, charlotte… Toutes les variétés de fraises sont riches en vitamine C. Elles contiennent en moyenne 58,8 mg par portion de 100 g. Et la bonne nouvelle est qu’elle sont très peu calorique. On les consomme en salade avec un peu de sucre ou dans des pâtisseries à la crème.