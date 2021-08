Top Chef : On a testé Manzili le restaurant éphémère de Mohamed Cheikh

Depuis son ouverture, Manzili ne désemplit pas. Le restaurant éphèmère de Mohamed Cheikh affiche complet midi et soir. C'est la preuve de la grande popularité du vainqueur de la dernière saison de Top Chef mais aussi de sa cuisine.

Installé au cœur du paisible Jardin des Plantes (Paris, 5e), Manzili se présente comme une invitation au voyage. Le restaurant rend hommage à la culture méditerranéenne du chef de 28 ans et prend place au milieu d’une végétation luxuriante. On peut y rentrer directement par la rue Cuvier mais une promenade dans cette verdure présente l'intérêt d'ouvrir l'appétit.

A l'accueil il faudra désormais montrer patte blanche : pass sanitaire valide et surtout réservation. Compte tenu de l'affluence, il est quasiment impossible d'espèrer pouvoir s'y attabler à l'improviste.

©TheTravelBuds

Tout Paris (et bien plus) s'y presse pour découvrir les petits plats du jeune chef. L'évasion commence avec le cherbet (6 €) : une citronnade algérienne très raffraichissante à base de citron frais et de lait. Parmi les mezze proposés en entrée, une crème d'artichaut à la texture très agréable mais qui manque un peu de pep. Les plats, servis avec un sourire qu'on devine derrière le masque, se démarquent par un petit plus qu'apportent les épices. Paprika et piment pour la tentacule de poulpe (24 €) et délicieuse saveur de citron confit pour le maigre grillé (20 €).

La bonne surprise viendra des garnitures (à partir de 6 €) avec par exemple un délicieux couscous Mesfouf aux raisins secs et aux amandes. Simple, efficace et addictif. Il y a aussi la salade mizuna à la poutargue et aux oeufs de poissons.

©thetravelbuds

Rassasié, on se laisse tenter par le dessert signature nomade (11 €) «que vous ne retrouverez nulle part ailleurs», assure le service. La portion est idéale pour deux. Il s'agit d'un crémeux au citron qui jongle entre douceur et pointes d'acidité avec en bonus un surprenant sponge cake au basilic.

L'expérience Manzili est donc une franche réussite pour Mohamed Cheikh. La table assure 200 couverts le midi et 200 couverts le soir en proposant des plats soignés et bien réalisés. Les Parisiens pourront en profiter tout l’été et même au-delà : le restaurant éphémère sera ouvert jusqu’au 3 octobre. A noter : il est possible d'y aller juste pour un dessert et une boisson dans l'après-midi, et cette fois sans réservation.

Manzili, 47, rue Cuvier, Paris 5e