Manger un hot dog fait perdre 35 minutes d'espérance de vie selon une étude

Des chercheurs de l’université du Michigan ont publié une étude mesurant l’impact des aliments, bons ou mauvais pour notre santé, sur notre espérance de vie.

L’étude, basée sur plus de 5.800 aliments et publiée dans la revue Nature Food, fait office de référence pour comprendre l’impact direct des différents aliments, du plus vert au plus gras, sur notre durée de vie. Sans surprise, les boissons sucrées, les hamburgers et les hot-dogs font perdre des minutes de vie saine, alors que les fruits, les graines, les légumes non féculents et les grains anciens en font gagner.

Dans le détail de cette étude, un hot-dog au bœuf ferait perdre 36 minutes de vie en raison «de l’effet néfaste de la viande transformée». Une portion de 85 grammes d’ailes de poulet serait aussi préjudiciable à hauteur de 3,3 minutes de vie perdue à cause du sodium et des acides gras nocifs qu’elle contient.

Du côté positif, un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée permettrait de gagner 33 minutes d’espérance de vie selon les données de l’étude. Idem pour le saumon cuit au four, le riz avec des haricots et les cacahuètes salées, dont le gain pour la santé est estimé entre 10 et 15 minutes de vie supplémentaires.

Les chercheurs indiquent que la modification de 10% de l’apport calorique quotidien, du bœuf ou de la viande transformée vers des produits verts, des noix ou des fruits de mer, apporterait un gain par personne de 48 minutes en durée de vie et réduirait de 33% l'empreinte alimentaire sur l’environnement.