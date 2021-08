Ces 5 bienfaits étonnants de la spiruline

Appartenant à la famille des cyanobactéries, la spiruline, micro-algue d’eau douce très appréciée au Mexique, est devenue l'un des produits à la mode. Considérée comme un «super aliment», elle est vendue sous forme de poudre, de paillettes ou de comprimés. Voici cinq raisons d’en consommer.

Un anti-âge naturel

La spiruline intéresse de nombreuses marques de cosmétiques en raison de ses vertus sur l'organisme et l’utilisent dans la composition de soins. Composée d’antioxydants, cette micro-algue permet de lutter contre le vieillissement cutané et elle renforce l’élasticité de la peau. Visage ou corps (fesses, ventre, bras…), c’est une alliée pour sculpter la silhouette et estomper les boutons et les rides.

Un fortifiant capillaire

Riche en protéines (60 à 70%), elle favorise la production de kératine ce qui, à terme, accélère la pousse des cheveux. Grâce à la présence de bêtacarotène, le cuir chevelu sera également plus brillant. Une cure de spiruline de quelques semaines (saupoudrée dans une salade ou en comprimés) permet de fortifier les cheveux et de lutter contre l'apparition de pellicules.

Une alternative à la viande

La spiruline est devenue l’une des meilleures amies des personnes qui suivent un régime végétalien ou végétarien. Si son goût est assez fort et peut en rebuter certaines, ce «steak de la mer» reste néanmoins un substitut de la viande. Sa forte teneur en minéraux et en vitamines aide à combattre les carences et à lutter contre l’anémie.

Un allié minceur

Comme de nombreux aliments qui possèdent une quantité importante de protéines, la spiruline se présente comme un coupe-faim efficace et modère donc l'appétit. Un signal de satiété sera envoyé au cerveau, et évitera que l'on grignote entre les repas, à la recherche d'un biscuit ou d'un morceau de chocolat.

Un solution contre les courbatures

Cette micro-algue est un concentré d'énergie ce qui explique pourquoi les sportifs l'intègrent souvent à leur alimentation. Elle agit directement sur les muscles, et élimine la masse graisseuse. Sa composition nutritionnelle (protéines, acides gras essentiels, vitamines...) aide à bien récupérer après un effort intense et à ne pas être cloué au lit à cause de courbatures.