Voici les 10 vins les plus chers au monde

Acheter une bouteille de vin peut coûter très cher. L’appli Wine Searcher, qui référence plus de 13 millions de flacons du monde entier, établit chaque année son classement des vins les plus onéreux, tous millésimes confondus.

Le résultat, qui vient d’être publié, peut donner le vertige aux non-initiés compte tenu des prix. Voici la liste des dix vins les plus chers au monde.

Domaine de la Romanée-Conti montrachet grand cru, 7.690 €

Le domaine de la Romanée-Conti fait partie des références incontournables pour tout amateur de vin qui se respecte. Hélas, ses bouteilles sont hors de prix. En voici l’exemple avec son montrachet grand cru qui compte parmi les vignes mythiques du domaine.

Domaine Jean-Louis Chave Ermitage cuvee cathelin, 7.719 €

C’est l’une des exceptions d’un classement dominé par les bourgognes. La cuvée Cathelin du domaine Jean-Louis Chave est isssue du vignoble de la vallée du Rhône. Cuvée exceptionnelle, elle n’est produite que les bonnes années et en très petite quantité (entre 2.000 et 2.500 bouteilles).

Domaine Leroy chambertin grand cru 10.620 €

Il figure parmi les grands noms bourguignons : le domaine Leroy produit des vins convoités par les amateurs du monde entier. Le chambertin grand cru figure parmi ses plus prestigieuses bouteilles.

©ERIC FEFERBERG / AFP

Domaine Leflaive montrachet grand cru, 10.880 €

Le domaine Leflaive a été l’un des premiers à se convertir à la biodynamie en Bourgogne. Aujourd’hui ses vins ont la cote. Certaines cuvées partent à plusieurs milliers d’euros à l’image du montrachet grand cru, un blanc mythique réservé aux initiés.

Domaine Georges & Christophe Roumier musigny grand cru, 13.180€

Voilà l’un des musigny les plus réputés au monde. Le domaine Roumier compte près de 12 ha sur les climats les plus prisés de côte de Nuits. L’amateur devra débourser près de 13.000 euros pour pouvoir goûter ce rouge légendaire.

Egon Müller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, 13.600 €

C’est le seul vin non français du classement. Ce riesling est une star des ventes aux enchères. Seules quelques centaines de bouteilles sont produites chaque année par ce domaine situé dans la région de Très-Sarrebourg en Allemagne.

Henri Jayer Cros Parantoux 14.230 €

Le Cros Parantoux est un climat acquis sans trop de difficulté par Henri Jayer en 1950, alors à l’état de friche. Un demi-siècle plus tard, il produit l’un des dix vins les plus chers au monde.

Leroy Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet, 17.390 €

Le domaine d’Auvenay appartient à Lalou Bize-Leroy qu’on retrouve au domaine Leroy bien représenté dans le classement. Le Chevalier-Montrachet grand cru est qualifié de «chef d’œuvre» par les rares élus qui ont eu la chance de les gouter.

Domaine de la Romanée-Conti romanée-conti grand cru, 18.521 €

C’est la deuxième cuvée de ce domaine légendaire à figurer dans le classement. Cette fois il s’agit de la Romanée-Conti, cette parcelle de 1,85 ha ne produit que 6.000 bouteilles par an.

Domaine Leroy musigny grand cru, 27.720 €

On dit qu’il s’agit de l’un des vins les plus fins au monde. Le domaine Leroy ne possède que 27 ares sur le célèbre climat Musigny. Ses cuvées sont aujourd’hui les plus chères au monde.