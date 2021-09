Top Chef : le vainqueur Mohamed Cheikh a un nouveau projet

Paris n’a pas fini d’entendre parler de Mohamed Cheikh, le sympathique vainqueur de la dernière saison de Top Chef. Alors que sa table éphémère Manzili au Jardin des Plantes (Paris 5e) a fait un véritable carton tout l’été, le jeune chef vient d’annoncer un nouveau projet.

Il sera en résidence à La Pagode de Cos, l’un des restaurants du prestigieux hôtel La Reserve (Paris 8e). « J’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer mon invitation dans un des plus beaux hôtels du monde, La Réserve Paris » a-t-il indiqué sur son compte Instagram qui totalise déjà plus de 150.000 abonnés.

Cette nouvelle aventure est en fait une histoire de retrouvailles. Il y a onze ans, Mohamed Cheikh a été le stagiaire de Jérôme Banctel chez Alain Senderens. Aujourd’hui le chef officie à la Réserve et est couronné de deux étoiles au guide Michelin pour sa table Gabriel.

©GregoireGardette

Les deux hommes se sont retrouvés sur le plateau de Top Chef, l’un comme membre du jury, l’autre en compétition.

Mohamed Cheikh apportera « sa fougue, sa générosité et sa créativité ensoleillée à la nouvelle carte » avance le communiqué qui annonce le projet.

Elle sera soumise aux clients dès le 8 octobre et jusqu’au 4 décembre. Les amateurs pourront réserver leur table dès fin septembre.

La Pagode de Cos, La Réserve Paris - Hotel and Spa, 42, avenue Gabriel, Paris 8e