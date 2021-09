Ces 5 aliments bons pour le moral

Ce n'est pas toujours facile de rester de bonne humeur. Alors que le souvenir des vacances commence à s'éloigner, il faut veiller à ne pas se laisser abattre. Cela passe aussi par l'alimentation. Voici 5 aliments qui font du bien au moral.

Les poissons gras

Les poissons gras comme le saumon sont riches en oméga 3. Ils en ont une teneur très importante, soit plus de 4000 mg par portion de 100 gr. Plus la chair est foncée, plus le poisson en contient. Pour les nutritionnistes, il faudrait en manger au moins deux fois par semaine. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels à la santé mentale.

Le cresson

Souvent cuisiné en soupe avec un peu de crème fraîche, le cresson apporte en moyenne 2,5 g de protéines par portion de 100 g. C'est sans compter ses autres bienfaits qui sont nombreux : potassium, phosphore, calcium... Autant de nutriments qui sont indispensable pour rester de bonne humeur.

Le chocolat noir

Le chocolat est un peu un super aliment. Il est excellent pour la mémoire notamment grâce à des vitamines du groupe B, des polyphénols. Mais le chocolat contient aussi du tryptophane, un acide aminé qui sert à produire de la sérotonine aussi appelée « hormone du bonheur ». Quelques carrés par jour suffisent, inutile de dévorer une tablette.

Les œufs

Les œufs sont utiles pour la vitamine D ainsi que les vitamines B (B2, B5, B9 ou folates, B12). Elles participent à maintenir le système nerveux en bonne santé et surtout à produire des globules rouges pour éviter d’être pris de fatigue. Au plat, à la coque ou en omelette, les recettes sont légion.

Les noix

Les amandes, les noisettes et toutes les noix sont bourrées de bienfaits pour l’organisme. Elles sont riches en oméga-3, en magnésium et en fibres, ce qui permet de stabiliser son humeur. Par ailleurs les noix contiennent du sélénium, un puissant anti-oxydant qui permet de lutter contre la dépression et l’anxiété.