Paul Pairet : découvrez les sushis créés par le chef à commander dès maintenant

Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest et désormais Glenn Viel, il fera partie du jury de la nouvelle saison de «Top Chef». En attendant le retour de l'émission à l'antenne, Paul Pairet s’est associé à Sushi Shop.

Il y a quelques jours, l’enseigne avait teasé cette info sur les réseaux sociaux, tentant de faire deviner le nom de ce collaborateur avec des émoticônes représentant une paire de lunettes et une casquette.

Depuis ce mercredi 15 septembre, les créations de Paul Pairet sont donc à la carte avec des combinaisons décalées à son image. «Des recettes qui sont simples en apparence, populaires en référence, mais toujours avec une surprise à la dégustation», promet l’homme à la tête de trois restaurants à Shanghai, dont «Ultraviolet» et ses trois étoiles.

On retrouve le Sushi-Roast décliné façon teriyaki tahini beef avec du yaourt grec, du cumin et un zeste d'orange (3,50 €, la pièce) ou poulet mayo agrémenté de piments guindillas et de tomates cerises (2,90 €, la pièce). Ces bouchées gardent le riz traditionnel comme support, mais proposent une couverture «qui n'échappe pas à l'anticonformisme de Paul Pairet», explique Sushi Shop. On fond également devant le Thon-Thon Sushi-Wich (2,90 € la pièce) avec du vinaigre de Xérès et le Catalan Sushi-Wich (2,90 €, la pièce) qui renferme des anchois sur piquillos et un pain de mie toasté.

De la mozzarella et du pain toasté pour un «pique-nique» réussi

Le chef Paul Pairet a par ailleurs imaginé une gamme de Sushi-Mozz (2,90 € pièce) où la mozzarella - plus connue en Italie qu'en Asie - vient s'ajouter au saumon fumé et aux anchois, le Beijing Roll (11,90 €, les 8 pièces) qui rend hommage à l'incontournable canard laqué, l'Ablt Spring (6,70 €, les 6 pièces) à base d'avocat, de bacon, de laitue, de tomate et de croutons de pain, et une salade de riz servie avec ses sardines marinées (9 €, la pièce).

Côté sucré, le «Top Chef» a conçu les Sweet Sushi (2,50 €, la pièce) agrémentés de mangue, de fruits de la passion et d'aneth ou d'un mélange avocat-Nutella. Il fallait oser... mais l'audace, Paul Pairet n'en manque pas.

Cerise sur le gâteau, une box en édition limitée (27,90 €, les 20 pièces) est proposée en livraison ou à emporter, laquelle regroupe quelques-unes de ces créations culinaires. De quoi déguster un repas digne de «Top Chef» aux saveurs exotiques, depuis sa cuisine ou son salon.