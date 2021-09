Les 6 bienfaits étonnants de l'huile d'olive

Elle est surnommée l’or vert dans les pays méditerranéens. Consommée depuis l’Antiquité, l’huile d’olive n’est pas qu’un produit apprécié en cuisine qui vient parfumer nos plats. Elle possède également de nombreuses vertus pour rester en bonne santé.

Elle rend les cheveux brillants

Face aux agressions extérieures comme le froid, la pollution ou le tabac, les cheveux sont souvent abimés et manquent d’éclat. Pour leur redonner de la brillance et de la vigueur, il vous suffit de les imbiber et les masser avec de l’huile d’olive, de la racine jusqu’aux pointes. On les enferme ensuite dans une serviette chaude pendant une heure environ, avant de les rincer à l’eau claire. Vous pouvez réitérer l’opération une fois par semaine. L’huile d’olive permet aussi de soulager les irritations et les démangeaisons du cuir chevelu.

Elle hydrate la peau

De nombreuses marques de cosmétiques l’ont compris : cette huile que l’on retrouve entre autres dans la composition des savons de Marseille, est un formidable élixir de beauté riche en vitamine E et source d’oméga-3, oméga-6 et oméga-9. Elle hydrate et nourrit la peau en profondeur, même les plus sèches et irritées. A la maison, on peut l’utiliser sous forme de masque en la mélangeant avec un peu de miel et un jaune d’œuf, comme lotion démaquillante ou comme soin pour les lèvres. N’hésitez pas non plus à diluer quelques cuillérées d’huile d’olive à l’eau de votre bain afin d’avoir une peau douce comme celle d’un bébé.

Elle régule l'appétit

Alors que l’huile d’olive, qui contient notamment de l'acide oléique (oméga-9), permet de combattre le mauvais cholestérol et lutter contre les maladies cardiovasculaires, elle est aussi efficace en cas de fringale. En effet, consommer une cuillère à café d’huile d’olive réduirait la faim et procurerait rapidement un sentiment de satiété. C'est donc un partenaire minceur idéal dans le cadre d'un régime (à condition de ne pas en abuser).

Elle renforce les ongles

Si vous avez les ongles cassants ou trop mous, ruez-vous sur l’huile d’olive qui a des propriétés fortifiantes et hydratantes à l’instar des huiles végétales de ricin, de jojoba ou d’amande douce. Il est conseillé de les tremper pendant quelques minutes dans un mélange d’huile d’olive et de jus de citron préalablement chauffé. On peut aussi masser les cuticules avec de l’huile d’olive et la laisser sur la peau et les ongles pendant quelques heures sans rincer.

Elle accélère le transit

De nombreuses personnes sont touchées par des problèmes intestinaux. Pour améliorer le transit et lubrifier les selles, on peut consommer de l’huile d’olive comme un laxatif naturel. Dès le saut du lit, on avale à jeun une cuillère à soupe de ce produit miracle. Mais le goût n’est pas forcément très agréable et pourra en rebuter plus d'un. Pas de panique, ajoutez à l’huile un peu de jus de citron ou du yaourt, et le tour sera joué.

Elle soulage les douleurs

Puissant antioxydant, l’huile d’olive contient de l’oléocanthal ce qui lui donne sa saveur légèrement poivrée. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, elle contribue à réduire les douleurs articulaires et musculaires. On la préconise aussi en cas de maux de tête. A noter que si les douleurs persistent, il faut impérativement consulter un médecin.