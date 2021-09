McDonald’s : voici les produits les plus et les moins caloriques

Avec près de 1400 restaurants ouverts en France, la célèbre chaîne de fast-food McDonald’s est bien implantée dans l’Hexagone. Ses burgers comptent de nombreux adeptes.

Dans une démarche de transparence, elle vient de publier un tableau nutriscore de tous ses produits vendus avec l’apport calorique. Voici les produits les plus lourds et les plus légers. D’après les recommandations des autorités sanitaires, l’apport conseillé en énergie pour un homme est, en moyenne, de 2 400 à 2 600 calories par jour. Il est de 1 800 à 2 200 calories pour une femme adulte.

Les plus caloriques

A la première place du classement, on trouve le Double Signature Cheddar & Smocky Bacon avec 1280 kcal. Double steak, bacon, ketchup à la moutarde, cheddar… l’addition est salée pour cette édition limitée qui réapparait de temps en temps. La version simple avec un seul steak suit ensuite à 956 kcal.

Le double signature BBQ fait partie du trio des sandwichs les plus caloriques avec 881 kcal. L’incontournable Big Mac fait presque pâle figure avec ses 503 kcal. Il est devancé de loin par le Big Tasty à 840 kcal et sa sauce au gout grillé. Côté dessert, c’est le McFlurry Daim au nappage peanut butter qui remporte la palme avec 502 kcal.

Les moins caloriques

A l’inverse, certains sandwichs présentent un apport relativement faible en comparaison. Le simple hamburger et le croc McDo ont chacun 261kcal. C’est presque la même chose pour le McMuffinTM Egg & Cheese (263 kcal). Le Mc Fish (285 kcal) fait lui aussi partie des sandwichs les moins caloriques de la chaîne.

A la carte, c’est enfin la portion de quatre Chicken McNuggets qui est la plus légère avec 174 kcal. Enfin pour les desserts, c’est le P'tit glacé à la fraise qui est le plus léger avec 46 kcal.