Gastronomie : l'ancien basketteur Alexandre Mazzia élu chef de l'année

Carton plein pour Alexandre Mazzia. Après avoir décroché une troisième étoile au guide Michelin en janvier dernier pour sa table AM à Marseille, il vient d’être élu chef de l’année par ses pairs lors des 35e trophées Le Chef.

«Avoir son nom gravé au Panthéon de la gastronomie française, c'est une vraie fierté» a-t-il réagi à l’issue de la cérémonie.

En 2019, il avait déjà été consacré cuisinier de l'année par le guide Gault et Millau.

Cette distinction intervient après une année très particulière pour le milieu de la restauration, frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Pendant cette période, Alexandre Mazzia a fait preuve de beaucoup de réactivité et de créativité en lançant par exemple un food truck à Marseille où il servait des paniers repas à 24 euros.

C’est peut-être aussi son parcours atypique, et fulgurant, qui a séduit le jury. Ancien basketteur, il a vécu 15 ans au Congo. Il en conservera le goût des épices qu’il définit comme «la colonne vertébrale» de sa cuisine. Anguille fumée et chocolat, framboise et harissa… Le chef de 45 ans n’a pas peur des mélanges détonants.

Son restaurant, ouvert en 2014 dans un quartier du sud de Marseille, dispose d’une vingtaine de couverts et, sans surprise, affiche complet.