La Pataterie : l'Américain fan du restaurant a droit à un plat en son honneur

La chaîne de restaurants La Pataterie a décidé de rendre hommage au client américain qui avait fait sa publicité sur les réseaux sociaux.

Au début du mois de septembre, Steve Olson avait partagé sur son compte Twitter son «incroyable» expérience dans un des établissements spécialisés dans les recettes à base de pomme de terre. Cet Américain en vacances en France avec sa femme avait fait un long thread relatant son dîner, provoquant un énorme buzz.

A la suite de cette superbe campagne publicitaire gratuite, La Pataterie avait déjà remercié chaudement son client d'un soir sur les réseaux sociaux. Mais l'entreprise a décidé d'aller encore plus loin. Elle a en effet annoncé dédier à Steve Olson «une édition limitée d'un mois intitulée "L'Américaine"».

Un hommage qui a fait chaud au coeur à Steve Olson. Sur Twitter, l'Américain a tenu à remercier vivement La Pataterie : «Oh mon dieu ils l’ont fait ! Je suis honoré, amusé et je ne peux tout simplement pas dire à quel point je suis émerveillé que tout cela arrive», a-t-il tweeté.

OH MY GOD, THEY DID IT.





I am humbled, amused, and just can't say how amazed I am that this is such a thing. Thank you, @LaPataterieFR, and @SebdLaporte. I couldn't be happier to see that we'll be able to help feed more folks in need through @restosducoeur. MERCI À VOUS! https://t.co/zmktriKfxC

— steve olson (@steveolson) September 25, 2021