Ces 8 aliments à ne surtout pas mettre au congélateur

Par peur de manquer ou tout simplement pour ne pas perdre des restes, les Français ont tendance à remplir leur congélateur. Cela permet de bien conserver des aliments sur la durée tout en gardant leur fraîcheur. Mais tout ne réagit pas forcément bien aux températures froides. Voici les aliments qu'on évitera de mettre au congélateur.

Le concombre

Pastèque, melon, concombre… L’eau présente dans ces fruits et légumes va en partie s’évaporer lors de la décongélation. Pour éviter de se retrouver avec des textures franchement molles, on préférera donc les déguster frais. En revanche sous forme de soupe, il n’y a aucun problème. Cela peut même permettre d’éviter le gaspillage.

©markus-winkler/Unsplash

Les œufs

C’est une très mauvaise idée de glisser ses œufs dans le congélateur. La coquille risque de se casser avec le froid. Pis, l’œuf peut complétement éclater. Même conseil pour les œufs durs. Les basses températures vont le rendre caoutchouteux et très désagréable à consommer. En revanche, on peut tout à fait congeler les blancs. Ils pourront servir ultérieurement dans la préparation d’une recette.

©mockup-graphics/Unsplash

Les fromages frais ou à pâte molle

Les fromages frais (chèvre) et à pâte molle (camembert) sont riches en eau. A la décongélation, ils risquent de devenir farineux et de s’effriter. Ça ne fera pas son meilleur effet sur un plateau de fromages. En revanche, pour ceux à pâte dure (comme le comté), c’est possible.

©anita-peeples/Unsplash

Les pommes de terre

La pomme de terre et les tubercules ne supportent pas le froid. Riches en amidon, ils vieillissent ainsi plus vite une fois au congélateur. Pour éviter de se retrouver avec des patates noires et rabougries, on prendra soin de les laisser dans un espace sec et obscur. A noter : une fois cuite, il n’y a aucun problème. On pourra donc congeler gratin, purée ou autre recette à base de pommes de terre.

©monika-stawowy/Unsplash

Les sauces

Quand il reste beaucoup de sauce dans un plat, on a parfois tendance à la mettre dans un sachet et la réserver au congélateur pour une autre fois. Très mauvais réflexe. Les sauces résistent mal à la décongélation. Elles risquent bien de se retrouver sans saveur et sans onctuosité. A éviter.

©victoria-shes/Unsplash

Les crèmes desserts

Même avertissement pour les crèmes desserts en tout genre. Comme elles contiennent du lait, il y a un risque au moment de la décongélation de le voir cailler. Mieux vaut les consommer avant leur date de péremption, voire un peu après comme le soulignent régulièrement les associations de consommateurs.

Le pain

Un grand nombre de personnes congèlent du pain pour en faire des stocks et éviter ainsi de se rendre tous les jours chez le boulanger. Le problème est, qu’une fois placé au congélateur, le pain va absorber toutes les odeurs des produits voisins. On évitera donc de le caler à côté d’un poisson.

©wesual-click/Unsplash

La salade

Non, mettre une laitue au congélateur n'est pas une très bonne idée. On la décongelant, l'eau va s'évaporer. Il ne restera qu'une salade toute molle complètement inexploitable pour la cuisine.