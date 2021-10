Pâtisserie : une nouvelle collab Ophélie Barès X Le Temps et le Pain

L’incontournable boulangerie d’Alexis Borychowski, Le Temps et le Pain (Paris 14e) innove en invitant des chefs pâtissiers en résidence pour des créations éphémères. La première collab est de taille puisqu’il s’agit d’Ophélie Barès.

Cette trentenaire dispose d’un solide cv. Elle a travaillé dans des palaces pendant dix ans (Ritz, Shangri-La, Cheval Blanc) avant de se faire connaître auprès du grand public en 2014 en participant à l’émission « Qui sera le prochain grand pâtissier » et en remportant la finale. Peu de temps après, elle est élue chef pâtissier de l’année par le magazine « Le Chef ».

Elle est devenue ensuite cheffe exécutive de Christophe Michalak avant de voler de ses propres ailes en s’installant en tant que consultante. Elle incarne aujourd’hui cette nouvelle génération de cheffes pâtissières qui travaillent pour leur compte et qui font souffler un vent de fraîcheur sur la profession.

Ses créations se caractérisent par leur finesse : juste apport en sucre et pas plus de trois associations de saveurs pour éviter la saturation des papilles. Pour sa collaboration avec Le Temps et le Pain, Ophélie Barès a conçu cinq pâtisseries de haut niveau, simples d’apparence et très gourmandes. Le tout avec beaucoup de légereté.

©Guillaume Czerw

On retiendra la tarte au chocolat à la cardamome verte ou encore le cheesecake au confit de poire et aux baies de Sansho (à partir de 6,20€)

Ophélie Barès et le Temps et le Pain, 7, rue Mouton Duvernet, Paris 14e