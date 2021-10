Châtaignes et marrons : ces 5 astuces pour les éplucher rapidement et facilement

Avec l’automne, la saison des châtaignes bat son plein. On en trouve facilement sur les étals des marchés mais rien ne vaut une promenade en forêt pour en récolter des kilos.

Attention à ne pas se piquer les doigts avec les bogues. Une fois à la maison, les éplucher est une autre histoire. Heureusement il existe quelques astuces pour le faire facilement.

Le choc thermique

Il faut d’abord les inciser sur la longueur pour pouvoir les décortiquer facilement après la cuisson. Ensuite, on les oublie quelques dizaines de minutes au congélateur. Puis, il faut les plonger cinq minutes dans l’eau bouillante. Passé ce délai, il sera très simple de retirer l’écorce à l’aide d’un couteau mais aussi la deuxième peau, plus fine. A noter : il existe des ustensiles spéciaux pour éplucher les châtaignes.

La macération dans du lait

Pour un résultat optimal, on peut aussi procéder en deux temps. Il y aura d’abord la cuisson dans l’eau bouillante cinq minutes pour ôter la première peau. Ensuite, on placera les châtaignes dans un récipient rempli de lait, et ce pour toute la nuit. Le lendemain, la deuxième peau sera très facile à enlever.

Le micro-ondes

Les plus pressés choisiront la méthode micro-ondes. Il faut bien étaler les châtaignes dans un plat et éviter qu’elles ne se superposent. Une cuisson d’une minute à 600 watts sera suffisante pour faciliter l’épluchage des deux peaux. Il faudra le faire avant qu’elles ne refroidissent.

La cuisson au four

Sans doute l’astuce la plus classique qui fonctionne à tous les coups et qui en plus donne une texture croquante. Toujours après avoir incisé les châtaignes, on disposera les fruits dans un plat en verre avant dans le glisser au four chauffé à 200°C pendant 15 à 20 minutes. Une fois que l’écorce noircit légèrement, elles sont prêtes pour être épluchées.

L’autocuiseur

Les appareils de type autocuiseur se prêtent aussi à la cuisson des châtaignes. La cuisson ne durera que 5 minutes. Une fois tièdes, on pourra s’attaquer à l’épluchage. En plus de la rapidité de la cuisson, cette méthode a le mérite de conserver tous les nutriments du fruit.