Le meilleur bar du monde se trouve à Lyon

C'est officiel. Le Prix Villegiature Awards 2020-2021 a été rendu ce jeudi 28 octobre au meilleur bar du monde. Une distinction décernée au majestueux bar de l’Intercontinental de Lyon, Le Dôme.

Un prix qui a réjoui les gérants de l'hôtel, qui l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. «Nous sommes très fiers de cette marque de reconnaissance pour ce lieu si emblématique, le cœur de notre hôtel».

Ils rappellent que ce lieu est «un chef-d’œuvre de l’architecte Jacques-Germain Soufflot datant du 18e siècle et soigneusement remis au goût du jour par Studio Jean-Philippe Nuel, Le Dôme vous accueille sous sa coupole de 32 mètres de haut tous les jours pour une expérience unique.»

Et comme si cela ne suffisait pas, l'hôtel InterContinental-Hôtel Dieu, qui abrite Le Dôme, a été élu meilleur hôtel de France par les World Travel Awards.

C'est la première fois que l'établissement obtient cette distinction. Ainsi, elle avait été donnée entre 2018 et 2020 à l'InterContinental Bordeaux, et au Bristol de Paris entre 2011 et 2017. Cette année, il aura devancé plusieurs autres grands hôtels français : le Four Season George V (Paris), le Mandarin Oriental (Paris), le Plaza Athénée (Paris) ou encore l'Hôtel Barrière Le Fouquet's (Paris).

À noter que la France s'est également distinguée au niveau européen dans ces récompenses World Travel Awards. La business class d'Air France a été élue la meilleure du continent. Cannes a quant à elle été choisie comme la plus belle destination pour les festivals et les événements, et Disneyland Paris a été élu meilleur parc d'attractions. Ce dernier prix avait déjà été remporté à quatre reprises par le lieu.