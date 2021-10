Ado Campeol, le «père» du tiramisu, est mort à 93 ans

Surnommé le «père du tiramisu» par les médias italiens, le restaurateur Ado Campeol est décédé à l'âge de 93 ans.

Le célèbre dessert, composé de biscuits imbibés de café et de mascarpone, n'a pourtant pas été inventé par Ado. C'est son épouse et le chef Roberto Linguanotto qui en ont eu l'idée et l'ont concrétisée dans un restaurant de Trévise, dans le nord de l'Italie, nommé «Alle Beccherie».

Le plat n'est donc pas traditionnel et il serait le fruit d'un accident, survenu lors de la fabrication de glace à la vanille. Le chef Linguanotto aurait laissé tomber du mascarpone dans un bol contenant des œufs et du sucre. Après avoir remarqué le goût agréable du mélange, il en a parlé à la femme de Campeol, Alba.

Le duo a ensuite perfectionné le dessert en ajoutant des biscuits à la cuillère imbibés de café, en les saupoudrant de cacao. Le dessert a, par la suite, été ajouté au menu du restaurant en 1970.

D'une erreur à un classique

Le tiramisu est devenu un classique proposé dans les restaurants de tous les continents.

Pour l'anecdote, la recette originale ne contient pas alcool. C'est celle-ci qui a été certifiée par l'Académie italienne de cuisine en 2010

Sur Twitter, Luca Zaia, gouverneur de la région de la Vénétie a rendu hommage à Ado Campeol, assurant que Trévise avait «perdu une autre étoile dans son histoire gastronomique et viticole».