Les 5 bienfaits de la moutarde

Elle peut parfois nous monter au nez mais la moutarde est aussi réputée pour avoir beaucoup de vertus pour l’organisme. Ce condiment très apprécié des Français peut être en effet très utile. Et comme elle se décline sous toute ses formes, de la plus forte à la plus douce, il y a l’embarras du choix.

riche en nutriment

La moutarde est très pauvre en graisses : pour 100 grammes, elle ne contient que 66 calories, et 4 grammes de lipides. Elle peut donc être associée à un régime minceur. D’autant qu’elle est riche en calcium, en phosphore, en potassium ou encore en vitamine A et C.

un pouvoir antioxydant

Les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres qui favorisent le vieillissement des cellules dans le corps. On en trouve justement dans les grains de moutarde : on y trouve notamment les caroténoïdes et les glucosinolates.

favorise la digestion

Un peu de moutarde ne fait pas de mal à l’estomac. Mieux, elle favorise la digestion grâce au suc gastrique et à la salive qu’elle va déclencher. Enfin, le condiment est aussi très recommandé en cas de constipation.

Efficace contre les affections

Les graines de moutarde vont aider à soulager les affections respiratoires fréquentes en hiver comme le rhume ou la bronchite. Elles vont permettre de décongestionner les voies aériennes. Pour cela il faut préparer un cataplasme et non pas ingurgiter directement une grosse cuillère à moutarde de Dijon : on va moudre des graines de moutarde pour en faire une farine. Associée à de l’eau, elle va former une pâte qu’on enveloppera dans un linge et qu’on placera au niveau des poumons pendant 5 minutes.

Donne de l’énergie

Les feuilles de moutarde sont très riches en vitamine C. Elles vont donc apporter leur lot d’énergie à l’organisme. En plus leur goût « moutardé » feront leur petit effet dans une salade ou avec une viande froide.