Un fromage espagnol sacré meilleur du monde

Lors des World Cheese Awards 2021, c’est un fromage espagnol qui est sacré meilleur du monde. Une courte victoire de 5 voix sur le fromage français arrivé en seconde position.

Le nouveau meilleur fromage du monde s’appelle l’Olividia, il s’agit d’un fromage de chèvre transpyrénéen à pâte molle. Un fromage créé en Andalousie par le fromager artisanal Quesos y Besos, comprendre en français, Fromages et Bisous. Le lauréat est décrit comme ayant une «texture riche, séduisante et crémeuse» et une «saveur ronde et chaude».

Face à l’Olividia, 4.077 autres candidats venus de plus de 40 pays et de 5 continents. Une première victoire pour ce fromage espagnol qui l’emporte avec 103 votes contre 98 voix pour le fromage français de la fromagerie Berthaut qui lui aussi est à pâte molle et qui jusqu’au dernier moment était donné favori de la compétition 2021.

Le meilleur fromage affiné à la cendre de noyau d’olive

Silvia Pelaez, lauréate du concours s’est montrée très émue de sa victoire : «Nous sommes un petit fromager modeste. Le travail quotidien est aujourd’hui récompensé.» Le fromage originaire de la ville de Jaén, connue pour sa production d’olives est «affiné avec du penicillium candidum et de la cendre de noyau d’olive.»

Pour déterminer le meilleur fromage du monde, 250 juges ont dû se mettre à l’ouvrage. 88 tables contenant 45 fromages ont été dressées. Chaque table a été testée par un groupe de trois juges. Les Français qui arrivent en deuxième position cette année avaient dû se contenter d’une huitième place en 2019.

Si pour les Français les fromages nationaux sont les meilleurs, le meilleur fromage du monde doit plaire au plus grand nombre ce qui peut expliquer que des fromages français au goût prononcé et à l’odeur forte ne soient pas choisis.