Les 5 bienfaits étonnants de la levure de bière

La levure de bière est à la fois un complément alimentaire et un aliment. Facile à trouver dans le commerce, elle est un concentré de bienfaits pour la santé. On la consomme en poudre ou en flocons sur des salades. Mais il est possible de la consommer sous forme de comprimés. Il faut simplement veiller à ne pas la chauffer. Voici 5 bienfaits réputés de la levure de bière.

Lutte contre les ballonnements

Riche en probiotiques, la levure de bière va stimuler la flore intestinale en favorisant le développement de certaines bactéries. Les ballonnements et les problèmes de côlon irritable en sont donc apaisés.

Bonne pour la peau

La levure de bière est aussi connue pour son effet sur la peau. Riche en vitamines B et en sels minéraux, elle permet d’aider à lutter contre les problèmes comme l’acné. Mais elle s’avère aussi efficace contre le vieillissement grâce à ses nombreux antioxydants dont le glutathion.

Essentielle pendant la grossesse

Les femmes enceintes peuvent avoir recours à la levure de bière pour soutenir leur grossesse. En effet, elle est très riche en vitamine B9 dont le fœtus a besoin pour se développer. Son apport en minéraux sera aussi apprécié surtout en cas de fatigue chronique.

Utile pour les végétariens

Les adeptes du régime végétarien doivent toujours surveiller leurs apports vitamines. Ils peuvent s’appuyer sur la levure de bière pour la vitamine B12, difficile à trouver dans l’alimentation. Elle est enfin particulièrement appréciée de ces derniers en raison de sa teneur en protéines.

Agit comme un antiinflammatoire

La levure de bière peut enfin contribuer à réduire la douleur notamment en cas d’arthrite. Elle aurait un effet analgésique rapide notamment grâce aux vitamines B qui agissent sur le système nerveux.