Quelle forme de verre pour quel type de vin ?

Pour déguster un bon vin, il ne suffit pas d’une bonne bouteille. Il faut aussi savoir choisir un contenant adapté. Servir une cuvée prestigieuse dans un gobelet en plastique relève simplement du massacre.

Le verre en verre s’impose mais encore faut-il soigner sa forme, il en existe une multitude sur le marché. On écartera d’emblée ceux qui ne présentent pas de pieds : le vin a besoin d’un minimum d’altitude. Ensuite chaque type appelle une forme particulière.

Le champagne

La flûte

Pour les vins effervescents, les experts recommandent d’éviter la coupe. L’oxygénation du champagne sera trop brutale et il perdra ainsi ses qualités assez rapidement. L’idéal reste la flûte. Elle fera apparaître un défilé de bulles. Attention à la remplir au maximum au ¾ et en plusieurs fois : la mousse peut surprendre.

La tulipe

Depuis quelques années les flutes aux bords recourbés ont la cote. Ces verres en forme de tulipe permettent de conserver les bulles. Ils sont en plus très élégantes ce qui ne gache rien à la dégustation. Attention à tenir le verre par le pied et non pas le ballon, le contact avec la main réchaufferait le vin.

Le vin blanc

Pour profiter au mieux d’un vin blanc, on le servira dans un verre de taille moyenne en forme conique. Ses arômes seront ainsi mieux concentrés. La base arrondie servira à faire tourner le vin pour l’aérer au maximum dans un mouvement ample. Les chardonnay par exemple en ont bien besoin.

Le vin rouge

Le bourgogne

La Bourgogne est une région qui comporte certaines des appellations les plus prestigieuses de l’Hexagone. Un verre adapté est donc de rigueur pour le vin éponyme qui en est issu.

Il faut qu’il soit rond, suivant la forme d’un ballon. Rempli à 1/3, ils mettront en valeur la belle robe des vins qu'offre le pinot noir. On pourra aussi y plonger aisément le nez pour pour partir à la chasse aux arômes.

Le bordeaux

Le bordeaux est un vin qui met plus de temps à s’ouvrir compte tenu de ses tanins. Pour accélérer le processus, un passage en carafe est recommandé.

Et pour le verre ? de préférence grand et rempli au 8e, ce qui apportera suffisamment d’oxygène pour lui permettre de dévoiler au mieux son potentiel.