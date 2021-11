Noël 2021 : les meilleurs champagnes à déguster

S’il y a bien une occasion pour déboucher une bouteille de champagne, ce sont les fêtes de fin d’année. Car si le monde entier raffole des vins effervescents de l’Hexagone, les Français sont eux aussi amateurs de fines bulles. Voici des cuvées d’exception à servir pour ravir ses convives.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Gosset

Ce champagne 100% chardonnay tient dans une bouteille au format original. Très floral à la fois en bouche et au nez, il offre beaucoup de douceur au palais. Ses fines bulles apportent une impression de légèreté.

Grand blanc de Blancs brut, Gosset, 55€

Alfred Gratien

C’est la cuvée star de la maison Alfred Gratien. Élaborée par le chef de cave Nicolas Jaeger, elle concentre cinq millésimes consécutifs. Un vin puissant et d’une grande fraîcheur disponible uniquement en magnum.

« Cuvée 595 » (150 ml), Alfred Gratien, à partir de 155€

Laurent-Perrier

Les écrins des bouteilles rosés de Laurent Perrier sont toujours de petites œuvres d’art. Cette année, c’est le papillon qui a inspiré le créateur. Un habit tout en éclat qui reste réutilisable grâce à un fermoir. Elle cache l’un des champagnes rosés de grandes maisons les plus réussis.

Cuvée Rosé Papillons, Laurent-Perrier, 85€

Veuve Clicquot

Conçue comme un hommage à Madame Clicquot, cette cuvée exceptionnelle a été plusieurs fois saluée comme une grande réussite. Il s’agit encore d’un vin qui met en avant le pinot noir (90%). On y distingue des notes d’abricot sec et de noisette. Et surtout une explosion de fraîcheur en bouche. Pour Noël, l’artiste japonaise Yayoi Kusama a apporté sa touche signature : des pois habillent le flacon.

Cuvée La Grande Dame 2012 x Yayoi Kusama, Veuve Clicquot, 185€

Taittinger

Les champagnes millésimés offrent des expériences qui sortent un peu de l’ordinaire. C’est le cas avec ce 2014 de Taittinger. Après avoir dormi en cave pendant 5 ans, il exhale les fleurs blanches et présente une belle longueur en bouche.

Brut millésimé 2014, Taittinger, 52,50€

Mumm

La maison de champagne Mumm lance son nouveau millésime, Mumm Brut Millésimé 2015 qui présente un excellent rapport qualité prix. Issu d’une année solaire, ce champagne est tout en puissance avec des notes toastées en finale.

Nouveau millésime 2015, Mumm, 34,10€

De Saint-Gall

Le cépage pinot noir serait-il la tendance de cette fin d’année ? Nombreuses sont les maisons à le mettre en avant. C’est le cas de la coopérative De Saint-Gall qui présente sa cuvée So Dark réalisée majoritairement avec du pinot noir issu des coteaux de la Montagne de Reims et appréciable pour de jolies notes toastées.

So Dark 2015, De Saint-Gall, 40€

Telmont

Voici un champagne classique et efficace qui présente un bel équilibre. Il est fruité et tout en fraîcheur avec des notes florales. On le dégustera bien frais.

Reserve Brut, Telmont, 43€

