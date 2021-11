Noël 2021 : les plus belles bûches à déguster

Les plus grands pâtissiers ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines pour concevoir des petits chefs-d'oeuvre de Noël. Voici leurs créations qui sont aussi belles à contempler qu'à déguster.

Pierre Hermé

Pierre Hermé s’échappe dans un jardin imaginaire avec sa bûche Infiniment Praliné Pistache d’Iran. Une explosion de saveurs dans un jeu de textures: moelleux, croquant et croustillant.

Bûche signature, Pierre Hermé 120 € (10/12 personnes)

Sébastien Gaudard

©colombe_clier

Et pourquoi ne pas faire soi-même sa propre bûche ? C’est ce que propose le chef pâtissier Sébastien Gaudard avec ce kit ludique « Ma bûche Forêt Noire ». On y trouvera tous les ingrédients nécessaires (à l’exception des œufs et du lait) pour briller en cuisine.

Ma Forêt Noire, Sébastien Gaudard, 27€

Le Lutetia

Le chef pâtissier Nicolas Guercio a puisé dans ses souvenirs d’enfance pour créer sa bûche 2021. Il y a d’abord la mandarine qu’il retrouvait dans son chausson le soir du réveillon. Elle se présente dans un joli soulier qui rend hommage au « Petit Papa Noël » de Tino Rossi. Le tout se mange.

Bûche « N'oublie pas mon petit soulier », de Nicolas Guercio, Lutetia, 95€ (pour 6 personnes – sur réservation 01 49 54 46 00)

Le Mandarin Oriental

Adrien Bozzolo, chef pâtissier du Mandarin Oriental, s’inspire de la boule de Noël pour sa nouvelle bûche. Parée d’élégants motifs en torsades rouges et blanches, « goutte d’eau » pourrait s’accrocher à un sapin. On préférera la dévorer : biscuit noisette, compotée poire Williams et confit yuzu.

Buche goutte d’eau, Adrien Bozzolo, Mandarin Oriental, 98€ (6 personnes – sur réservation 01 70 98 74 00)

Stéphanie Le Quellec

©la_scene_benoit_linero

Stéphanie Le Quellec et son chef pâtissier Pierre Chirac mettent le pain à l’honneur avec la bûche « Epi d’hiver » réalisée avec du blé Khorasan : croustillant de pâte à crumble caramélisée, biscuit moelleux au pain, crémeux au levain naturel de seigle et mousse au pain grillé.

Epi d’hiver, Pierre Chirac, La Scène, 95€ (6 personnes)

Nina Métayer

De son côté Nina Métayer envoie une lettre au père Noël avec cette création gourmande. Mousse légère infusée au bourgeons de sapin français, confite de poires, poivre de sapin et sirop de sapin, sablé aux épices de Noël… De la grande pâtisserie d'aujourd'hui.

Lettre au Père Noël, Nina Métayer, Printemps du Goût, 89€ (6 personnes – limitée à 100 exemplaires)