La recette des poires pochées chantilly-chocolat de Michel Sarran

Le célèbre chef toulousain doublement étoilé s’est attaqué aux recettes du quotidien des Français. Avec Marmiton, il revisite dans un ouvrage celles qui sont les plus plébiscitées. Voici la poire pochée chantilly-chocolat inspirée de la poire Belle-Hélène.

Ingrédients (pour 4 personnes)

4 poires

40 cl d’eau

400 g de sucre

½ gousse de vanille

90 g de sucre

10 cl d’eau

60 g de crème fraîche

35 g de cacao en poudre

15 g de chocolat râpé

100 g de crème chantilly

Huile d’amandons de pruneaux

Glace à la vanille

20 g d’amandes hachées torréfiées

10 g de grué de cacao (éclats de fèves de cacao torréfiés puis concassés)

Préparation

Mettez l’eau et le sucre dans une casserole, grattez la gousse de vanille au-dessus et portez à ébullition, puis éteignez le feu et laissez infuser ce sirop 30 min à couvert. Épluchez les poires, puis plongez-les dans le sirop et mettez-les à cuire à feu doux 8 min environ en fonction de leur taille.

Laissez-les bien refroidir, puis prélevez un chapeau sur le dessus des poires et évidez-les sans les abîmer. Éliminez les pépins et coupez la chair des poires en petits dés, puis réservez-la avec les chapeaux. Portez l’eau, le sucre et la crème à ébullition, et versez sur le cacao et le chocolat. Fouettez pour obtenir une sauce bien lisse.

Incorporez un peu de sauce au chocolat à la chantilly, ajoutez quelques gouttes d’huile d’amandons de pruneaux, puis les parures des poires, mélangez délicatement et garnissez-en l’intérieur des poires.

Posez le chapeau sur le dessus et mettez au frais. Mélangez les amandes et le grué, parsemez-en le fond des assiettes, posez une poire au centre, nappez-la de sauce au chocolat, et servez avec une boule de glace à la vanille.



Recette extraite de Un Chef dans ma Cuisine Marmiton invite Michel Sarran, Éditions Michel Lafon, 24,95€