Noël 2021 : les meilleurs livres de cuisine à offrir

Les Français n’ont pas attendu d’être confinés pour se mettre à la cuisine. C’est aujourd’hui une véritable passion qui se partage en famille. Et pour se donner des idées, les livres ne manquent pas. En voici quelques-uns qui feront des heureux à Noël.

Philippe Etchebest

Célèbre pour sa participation dans des émissions de télévision, le chef étoilé et MOF Philippe Etchebest vient de publier un nouveau livre de recettes. Il y détaille son approche où tout est question de méthode : en optimisant ses placards, en organisant ses courses, on peut être plus efficace. Le chef, qui totalise près d'un million de followers sur Instagram, insiste sur le choix des produits qui vont faire toute la différence.

Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor, Philippe Etchebest, Albin Michel, 19,90€

Michel Sarran

Le célèbre chef toulousain doublement étoilé s’est attaqué aux recettes du quotidien des Français. Avec Marmiton, il revisite dans un ouvrage les plus plébiscitées à l’image d’une crème brûlée qu'il twiste à la violette.

Un Chef dans ma Cuisine, Marmiton invite Michel Sarran, Éditions Michel Lafon, 24,95€

David Gallienne

Le gagnant Top Chef 2020 David Gallienne publie son premier livre qui s’organise en fonction des saisons. Le chef y dévoile ses réalisations dont certaines semblent tout de même hors de portée du cuisinier amateur. Entre deux recettes, un hommage est rendu aux producteurs fétiches du chef étoilé du Jardin des plumes. Le livre est doublement préfacé : Hélène Darroze et Eric Guérin.

Nature, de la terre à l’assiette, David Gallienne, Solar, 29,95€

Ferrandi - Paris

Après un premier livre consacré aux légumes, la mythique école Ferrandi dévoile toutes ses techniques pour sublimer le fruit. Evider un melon, tailler des zestes, couper une mangue… Des petits gestes forts utiles sur lesquels les livres classiques font l’impasse. L’ouvrage détaille dans une seconde partie des recettes de tous niveaux. Indispensable pour les perfectionnistes des fourneaux.

Fruits, Ferrandi-Paris, Flammarion, 29,90€

Amandine Chaignot

Quand elle ne s’affaire pas dans les cuisines de ses restaurants, Amandine Chaignot est à la campagne. C’est là qu’elle puise son inspiration pour concevoir ses petits plats. Elle compile dans son livre « La cuisine nature » des recettes simples (tarte au chocolat) et sophistiquées (huitres à la tomate verte), en suivant toujours le rythme des saisons.

Organisé en saison, journal d’une cheffe à la campagne, Amandine Chaignot, Editions Solar, 29,95€

Victoire Loup

Victoire Loup a compilé les 500 meilleurs produits qu'un gourmet doit avoir gouté une fois dans sa vie. Des pates aux confitures en passant par les épices, elle a tout épluché pour établir ne garder que la crème. Entre les classiques beurres arrangés de Bordier et les chocolats de Patrick Roger on découvre quelques surprises comme l’huile de homard ou encore le sel Anana croquant.

Régalades, Victoire Loup, Editions Hachette Cuisine, 35€

Pierre Faudot dit Bel

A contre-courant des sodas industriels ainsi que de leurs saveurs artificielles, Pierre Faudot dit Bel, se veut le chantre des boissons ancestrales et naturelles issues de la polyfermentation. Ce docteur en chimie organique de l'Ecole polytechnique dévoile à ses lecteurs une série de recettes à réaliser chez soi, à commencer par celles de deux breuvages qui ont le vent en poupe : le kéfir et le kombucha.

Kéfir & Kombucha, Pierre Faudot dit Bel, Uqbar / Brasserie de l'Être, 19€