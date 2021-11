Noël 2021 : les plus beaux cadeaux pour les amateurs de vin

La passion du raisin fait de plus en plus d'adeptes. Pour satisfaire un amateur confirmé ou un néophyte, les bonnes idées ne manquent pas.

Un coffret prestigieux

Les Caves de Taillevent ont sélectionné trois vins d’exception pour réussir à tous les coups son accord mets – vins lors du réveillon. Il y a d’abord un champagne d’auteur, un vin d’Anjou et enfin un Marsannay. Derrière cette sélection, on retrouve le directeur Vins et Spiritueux des Maisons Taillevent, Nicolas Vialettes, (Meilleur Ouvrier de France Sommellerie). Les trois bouteilles sont servies dans un coffret très élégant.

Coffret Spécial Fêtes, trois bouteilles, Les Caves de Taillevent, 99€

Un bouchon performant

Grâce à son ingénieux système, Coravin permet de conserver une bouteille longtemps après son ouverture, jusqu’à quatre semaines. Le modèle Pivot est particulièrement accessible et son utilisation est très simple.

Pivot, Coravin 99€

Un verre parfait

Il n’y a pas de meilleur verre pour un véritable amateur de vins. Le modèle universel Zalto est si léger qu’il fait oublier la présence du contenant. Réalisés en Autriche, ces verres ne sont pas loin de la perfection.

Verre universel, Zalto, à partir de 32€

Un livre original

Vigneronne et chroniqueuse radio, Sylvie Augereau raconte toute l’histoire du vin, de la vigne à la cave, dans un livre singulier. Peu de textes mais beaucoup de photos qui permettent véritablement de vivre le quotidien d’un vigneron.

Le vin, par ceux qui le font pour ceux qui le boivent, Sylvie Augereau, photos de Louis-Laurent Grandadam, Editions Hoëbeke, 30€

Une œuvre d’art

©PrinceGyasi

Ariane de Rothschild célèbre aujourd'hui la terre et l'architecture dans un flacon spécial du millésime 2016 de Château des Laurets, Baron Edmond, Sélection Parcellaire. Réalisé par l’artiste Gilles Chabrier, cette œuvre symbolise la terre qui propulse la plante vers le ciel.

Magnum Château des Laurets, Baron Edmond, sélection parcellaire 2016, (36 flacons numérotés), 900 €

Une parcelle de vigne

Certes, le cours du pied de vigne est hors de prix aujourd’hui. Mais Cuvée Privée a pensé un système d’abonnement qui revient à adopter une parcelle de vigne. Après souscription, on reçoit un kit de bienvenue avec un certificat, une invitation au domaine pour 2 personnes et une carte de membre. Ensuite, tous les trois mois on reçoit une bouteille personnalisée à son nom et une autre du domaine ainsi qu’un compte rendu de la saison qui vient de s’écouler.

Adoption des vignes, Cuvée Privée, à partir de 198€ (ou 42,50 € / trimestre + option avant-première de 28,00 €)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.