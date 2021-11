Un menu gastronomique pour les fêtes à faire soi-même avec Foodette

La gastronomie s’invite à la maison. A l’approche des fêtes de fin d’année, Foodette, la plate-forme spécialisée dans la livraison de repas à cuisiner, s’associe avec le prestigieux hôtel les Sources de Caudalie situé dans le bordelais.

Nicolas Masse, le chef de la table deux étoiles La Grand’Vigne a conçu un menu à réaliser soi-même. Le principe ? On reçoit tous les ingrédients à la maison via Foodette. Et ensuite il faut se remonter les manches. En entrée, le chef a prévu des « œufs en colère, chlorophylle d’épinard et caviar d’Aquitaine. Et en plat : « suprême de poularde à la truffe, gratin de macaronis et poêlée de panais ».

Pour les préparer des fiches recettes accompagnent le colis. Elles sont très détaillées et vont jusqu’à donner des conseils pour le dressage. Des vidéos sont également accessibles via un QR code.

Il est enfin possible de faire son accord met-vin avec un cour cheverny de la maison ou encore le Petit Haut Lafitte du Château Smith Haut Lafitte, maison prestigieuse à laquelle appartient l’hôtel Les Sources de Caudalie. Autant d’ingrédients qui devraient faire effet sur une table bien dressée.

Panier de deux recettes - 80 euros pour deux personnes, 160 euros pour quatre personnes.