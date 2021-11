Voici le meilleur champagne pour les fêtes, selon 60 millions de consommateurs

Le champagne est un incontournable sur les tables des Français à Noël et au jour de l'An. Dans son numéro de décembre, le magazine 60 millions de consommateurs a dévoilé son grand classement des meilleures bouteilles.

Pour mener à bien cette enquête, un jury, composé de 14 professionnels du champagne, maître-sommelier, consultants en vin, courtier etc., a dégusté à l'aveugle puis noté une sélection de champagnes disponibles dans le commerce.

Contre toute attente, ce ne sont pas forcément les bouteilles les plus onéreuses qui obtiennent les meilleures notes. Pour son test, 60 millions de consommateurs s'est tourné vers la catégorie des champagnes dits « bruts » (dont le taux de sucre est inférieur à 12 g par litre), qui représentent près de 90 % des ventes de champagne dans la grande distribution.

Ces derniers ont été classés en trois grandes familles : les classiques, sans année (BSA), qui comme leur nom l’indique mêlent divers années, cépages et terroirs ; les millésimés qui réunissent les raisins d'une seule année de récolte ; et enfin les blancs de noirs et blancs de blancs, des mélanges de cépages.

Qui obtient le meilleur rapport qualité/prix ?

Le magazine recommande de privilégier en priorité les millésimés, qui sont dans l’ensemble mieux notés. Dans cette famille, on retrouve en première position, avec une note de 15,5/20, le De Castellane 2012, à 19 €. Le Nicolas Feuillatte 2015, à 23 € est quant à lui noté 14,5/20, et le Charles Lafitte de 2010, vendu 35 €, et noté 13,5/20.

Les bruts classiques sont également intéressants, en particulier le Charles de Courance, 20 €, qui est bio, disponible chez Carrefour, et qui décroche la première place de sa catégorie avec une note de 15/20. Le Paul Menand, Cœur de cuvée, vendu chez Lidl, le suit de près avec une note de 14,5/20 et un tarif abordable de 17 €. Cette bouteille représente le meilleur rapport qualité/prix du classement. Enfin, sur la dernière marche de ce podium des bruts classiques, on retrouve à la troisième place la Grande Réserve de Nicolas Feuillatte, au prix de 25 € et noté 14/20.

Dans la famille des champagnes blancs de noirs c'est le Devaux, à 26 €, noté 13,5/20 qui est le meilleur. Enfin, dans la famille des champagnes blancs de blancs c'est Le Mesnil, à 25 €, qui est noté 13/20.