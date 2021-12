Pâtisserie : Claire Heitzler lance sa boutique en ligne

Une nouvelle pâtisserie en ligne vient de voir le jour. Cette fois il s’agit de celle de la chef multi-primée Claire Heitzler. Réputée brillante dans son domaine, la pâtissière alsacienne met en avant une ligne de desserts qui respectent la saisonnalité et les produits sourcés.

D’ailleurs, sa boutique porte son prénom «Claire» en lettres capitales, mais «Heitzler et producteurs» figure en-dessous en plus petit. Il s’agit d’une forme d’hommage aux hommes et aux femmes avec qui elle travaille depuis longtemps : Matthieu Vermes du domaine de la Source et sa fameuse rhubarbe, Pierre Baud grand spécialiste des figues, Perrine et Etienne Schaller des très prisés Agrumes Bachès, la famille Guintrand et ses coings… Ils sont tous présentés sur le site qui vient d’ouvrir.

Avec ce lancement, elle entend «favoriser la proximité, les produits de saison et la biodiversité afin de faire évoluer son métier vers une pâtisserie plus responsable et plus vertueuse», explique-t-elle.

Et la crise sanitaire n’est pas étrangère à la forme que prend son projet. En effet, dès le premier confinement, Claire Heitzler a souhaité aider ses producteurs qui peinaient à écouler leur stock. Elle a ainsi acheté 160 kg de yuzus aux Agrumes Bachès sans trop savoir qu’en faire. Après un passage en marmelade, ils ont finalement été transformés dans un délicieux cake. Aujourd’hui disponible, il est la signature de la boutique Claire.

Tarte aux figues et à la rose, tarte aux citrons meringuée, gâteau au chocolat figurent aussi parmi les desserts proposés. Sans détails inutiles, ils observent tous un format facilement transportable. D’ailleurs les packagings ont été pensés pour un transport efficace et sans risque mais aussi dans une démarche durable : 95% du bois des emballages est certifié PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières).

Cette boutique en ligne sonne comme un nouveau départ pour la chef qui compte de jolies références sur son cv (Alain Ducasse, Georges Blanc…). Mais c’est surtout son passage à Lasserre à Paris de 2010 à 2015 qui aura marqué les esprits. Reconnue maintes fois par ses pairs, elle tente aujourd’hui l'aventure en ligne à l’image de sa consœur Nina Metayer, une approche qui permet d’éviter le gaspillage.

Atelier CLAIRE, 9, rue du Parc, Levallois Perret (92), click & collect du mercredi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 14h.