Noël 2021 : voici la nouvelle bûche gourmande de Yann Couvreur

Chaque année ses créations gourmandes pour Noël sont très attendues. Cette fois encore le pâtissier Yann Couvreur ne déçoit pas ses admirateurs. Sa nouvelle bûche signature est une petite œuvre d’art qui a déjà séduit les internautes.

Baptisée «Family», elle représente une famille de renards qui se prélasse sur des petits rochers.

«Cette année, j’ai souhaité remettre l’accent sur les valeurs fortes de la famille. Celle avec laquelle probablement vous partagerez le repas de Noël, celle qui vous aime et vous soutient», explique le pâtissier dans un post sur Instagram qui présente sa nouvelle création et qui totalise déjà plusieurs milliers de like.

Bien entendu, tout se déguste : les cinq rochers sont au café doux, crémeux de moka d’Ethiopie et biscuit craquant. Les six sujets sont quant à eux au chocolats praliné amande et café.

Les bûches sont à commander et à retirer dans l’une des quatre boutiques parisiennes mais aussi au Darklab Yann Couvreur à Vincennes.

Bûche Family, Yann Couvreur, 90€ (6 personnes)