Voici les 3 meilleures villes pour les végans

L’univers végan est en plein essor. Contrairement à autrefois, il est ainsi aujourd’hui beaucoup plus simple de trouver des produits adaptés, lorsqu’on se refuse de consommer des produits d’origine animale.

Mais être végan n’a pas toujours été simple. Aller au restaurant, faire ses courses, ou du shopping de manière générale, a même souvent été pénible pour ceux qui se soucient de la cause animale.

Et cela, de nombreuses villes de la planète l’ont compris, en commençant par celles d’Europe qui dominent très nettement ce classement, pour avoir su diversifier leur offre et attirer ceux qui ont adopté ce mode de vie.

Amsterdam

Il n’est pas surprenant de voir la Amsterdam à la tête de ce classement. Réputée pour être une ville verte, elle a su devenir la destination pour les amoureux de la nature. En effet, près d’un restaurant sur quatre y propose aujourd’hui des options végétaliennes. Un pourcentage énorme en comparaison avec d'autres villes sur la planète.

LONDRES

Londres arrive de peu derrière la capitale des Pays-Bas, mais n'a rien à envier à cette dernière. Et pour cause, plus de 4.000 restaurants se répartissent dans la capitale britannique, soit cinq fois plus qu'à Amsterdam. Ce faisant, le véganisme est devenu un mode de vie «mainstream», au point que certaines boucheries véganes y ont même vu le jour.

Installée dans le quartier d’Istlington, Rudy’s Vegan Butcher offre un concept original et alternatif aux boucheries traditionnelles.https://t.co/zZLXXfvxsT pic.twitter.com/yck06VfIOr — Français à Londres (@LondresFrancais) December 1, 2020

De même, des boutiques de cosmestiques certifiées «curetly-free», c'est-à-dire proposant uniquement des produits qui n'ont pas été testés sur des animaux, se comptent par dizaines.

zurich

Malgré sa petite superficie, Zurich réussit à se hisser à la dernière place de ce podium. La ville suisse réputée pour être un centre mondial pour les secteurs bancaire et financier, à su également se diversifier en proposant un large choix de restaurants végétaliens, un sur cinq quasiment.

aucune ville française dans le top 10

A noter qu'en France, malgré l'engouement actuel pour le véganisme dans le pays, les villes tricolores peinent concurrencer leurs voisines européennes.

Sans surprise, Paris domine le marché, cependant, Nice et Aix-en-Provence sont elles aussi des villes adaptées aux végans, si on se base sur leur proportion de restaurants offrant notamment des menus à base de plantes.