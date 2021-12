Etats-Unis : Un vin rouge saveur Oréo a-t-il vraiment été commercialisé ?

Une alliance difficilement envisageable pour un Français. C'est outre-atlantique qu'il faut se rendre pour imaginer une telle hérésie gastronomique : la marque américaine Barefoot Wine a lancé le 9 décembre un vin rouge saveur Oreo, ces fameux biscuits fourrés.

«Avec nos nouveaux meilleurs amis, nous avons créé un vin en édition limitée qui fera exploser vos papilles gustatives dans un délice chocolaté», a annoncé l’entreprise sur Twitter. La nouvelle est accompagnée d'une publicité mettant en scène une bouteille et des biscuits goût chocolat.

IT'S HERE! For a limited time, try our rich Barefoot x @OREO THINS Red Blend for a treat that'll send your taste buds into fits of chocolate-y delight! Tag a friend who needs to try it, and order now: https://t.co/rMeeYfZB5B pic.twitter.com/lEPkP06xd1

— barefootwine (@BarefootWine) December 9, 2021