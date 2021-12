Vin rouge, vin blanc, y-a-t-il vraiment un ordre à respecter pour ne pas être malade ?

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de sortir des belles bouteilles pour accompagner les plats. Pour en profiter pleinement, y a-t-il un ordre à respecter comme le rappelle l’adage «Blanc sur rouge, rien ne bouge ; rouge sur blanc, tout fout le camp» ?

Pour Gaëtan Molette, directeur des Caves de Taillevent, il n’est pas nécessaire de respecter scrupuleusement un ordre. «Nous avons tellement de variétés de blancs et de rouges en France et dans le monde qu’il me semble difficile de faire des généralités. Bien souvent, on commence par le champagne suivi du blanc et du rouge. Mais si vous arrivez ensuite au dessert, vous n’allez pas rester du rouge et plutôt repartir sur du blanc.»

Il souligne en revanche l’importance de ne pas faire de mélanges sur un même plat. «Mélanger plusieurs vins va être plus compliqué, même gustativement».

Finalement, l’expérience montre que se sont davantage les quantités qu’il faut surveiller plutôt que la couleur des vins pour éviter de se rendre malade et finir sa soirée sur une note désagréable.

L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.