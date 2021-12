Epiphanie 2022: Les 6 meilleures galettes des rois

Chaque année les Français en mangent plus de 30 millions. La galette des rois, qu'on célèbrera le 6 janvier prochain pour l'Epiphanie, est le premier rendez-vous gourmands de l'année. Pour faire de cet événement un succès, les pâtissiers inventent des galettes délicieusement originales. Voici les meilleures de l'année 2022.

Gumi

Une délicieuse galette d’inspiration levantine née de la collaboration entre Clémence Gommy, chef du restaurant Gomi Paris, et le chef pâtissier Valentin Garnot. La frangipane a été infusée au zaatar et a un délicieux goût de citron confit.

Galettte levantine, Gumi, 35€

©Thetravelbudsstudio

Pierre Hermé

Parmi les nouvelles créations, la galette Enora attire l’œil avec ses éclats de sarrasin. A l’intérieur, un feuilletage au blé noir de Bretagne qui cache une crème d’amande avec là encore des pépites de sarrasin et des morceaux de praliné noisette du Piémont.

Pâte feuilletée au blé noir Enora, Pierre Hermé, à partir de 35€

Hugo & Victor

Voilà une galette très réussie qui mêle tradition et créativité. La signature 2022 se déguste d’abord avec les yeux. Puis avec le nez : en effet quand on ouvre la boite, un délicieux parfum de citronnelle se dégage. C’est le combawa du Var, un agrume dont on utilise que le zeste, qui donne cette saveur incomparable.

Galette signature 2022, Hugo & Victor, à partir de 49€

Brioche dorée

L'enseigne propose une galette des rois façon fondant au chocolat pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus. Les ingrédients sont sourcés en France y compris le chocolat noir pur beurre de cacao 75%. La forme est elle aussi originale : la galette est de forme carrée.

Galette façon fondant au chocolat, Brioche dorée, à partir de 15,50€

Babka Zana

La Babka des rois contient une délicieuse frangipane aux sésames blanc et noir. Elles donnent un goût prononcé à cette pâtisserie qui permet de fêter les rois de façon différente mais toujours gourmande. Elle est enfin surmontée d’un sirop d’érable.

Babka des Rois aux deux sésames, Babka Zana, 38€

Le Pain des Rois

The French Bastards s’est associé au chef pâtissier François Daubinet pour créer « Le Pain des Rois ». Il s’agit d’une galette des rois qui ressemble à s’y méprendre à une miche de pain, ou plus exactement à la tourte de seigle de The French Bastards. Elle contient une onctueuse frangipane et des brisures d’amandes et en bonus un praliné inséré après la cuisson qui ajoute du coulant à la pâtisserie.

Galette des rois The French Bastards x François Daubinet, 50€

©Géraldine Martens.