Voici le nombre d'heures qu'il faudrait courir pour éliminer un repas de fête

Dinde, foie gras, bûches de Noël, galettes des Rois... Les fêtes de fin d'année mettent les estomacs à rude épreuve. Résultat : un adulte prend en moyenne entre 500 grammes et 1 kilo après les vacances de Noël, selon la British Dietetic Initiative.

Il est cependant possible d'annuler ce phénomène. Un adulte de 84 kilos devrait alors faire une petite randonnée de quinze heures... ou un jogging de six heures, estime l'organisme.

Ces efforts permettraient, en théorie, de brûler les 3.500 calories engrangées lors d'un dîner de Noël, rapporte Konbini. Dans le détail : deux verres de bière (230 calories), des pommes de terre (335 calories), du fromage (450 calories), les chocolats qui accompagnent le café (200 calories) ... Rappelons qu'un adulte a besoin d'environ 2000 calories par jour. Cette valeur varie en fonction de l'âge, du sexe, de la taille et de la condition physique.

Les excès de Noël pourraient entraîner, au fil des années, «une surcharge pondérale ou une obésité chez certaines personnes, ce qui peut augmenter leur risque de développer de nombreuses maladies, notamment le cancer, le diabète, l'hypertension ou les accidents vasculaires cérébraux», avertit l'organisme.

L'idée n'est pas de forcer les Français à faire un jogging de six heures - option peu réaliste - mais de les inciter à faire attention à leur alimentation lors des fêtes, et des semaines qui suivent. «La recherche scientifique a prouvé que donner aux personnes des informations sur le nombre de minutes de marche (ou de course) nécessaires pour brûler des calories peut les aider à manger moins à Noël», justifie le Times, qui relaie la British Dietetic Initiative.

Heureusement, le poids initial peut rapidement être retrouvé si aucun autre excès alimentaire n'est commis les semaines suivantes. Une méthode tout de même plus tentante que le jogging de six heures.