KFC : la chaîne lance un poulet frit vegan à base de plantes

Le spécialiste du poulet frit KFC fait un pas vers les consommateurs vegans ou flexitariens. Depuis ce lundi 10 janvier, et pour une durée limitée, il est possible de commander dans l’un de ses nombreux restaurants aux Etats-Unis un nouveau produit qui ne contient aucune protéine animale : le Beyond Fried Chicken.

Développés par le spécialiste des alternatives à la viande Beyond Meat, ces nuggets sont réalisés à partir de plantes.

Ce nouveau produit, dont on sait peu de choses sur la recette, s’adresse à ceux qui veulent manger un peu moins de viande mais qui ne sont pas pour autant vegans ou végétariens, d’après Kevin Hochman, président de KFC aux Etats-Unis. D’ailleurs les nuggets sont préparés avec les mêmes outils que les produits KFC classiques ; ceux qui suivent un régime strictement végétarien pourraient donc y voir un inconvénient.

Le lancement intervient après une série de tests menés auprès des consommateurs ces deux dernières années. Beyond Meat et KFC ont par ailleurs signé un partenariat pour développer des produits sans protéines animales pendant un an.

KFC est la première chaîne de fast-food à proposer, sur le sol américain, un produit à base de poulet vegan. Les spécialistes du burger, Mc Donald’s en tête, ont toutefois déjà commercialisé plusieurs sandwichs imitant le goût du steak. D’ailleurs la marque doit lancer sous peu le McPlant.

Ces nouveautés ont pour objectif de faire revenir des clients qui se sont éloignés de ce type de restauration pour des raisons de santé ou de développement durable.

La France compte près de 250 restaurants KFC. Aucune date de lancement du Beyond Fried Chicken n’a été communiquée dans l'Hexagone.