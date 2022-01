Leclerc : la baguette de pain à 29 centimes déclenche la colère des boulangers

La baguette à bas prix a mis le feu aux poudres. Michel-Edouard Leclerc, à la tête du réseau de grandes surfaces du même nom, a annoncé bloquer le prix de la baguette à 29 centimes d’euros pendant une durée d’au moins quatre mois afin de soutenir les Français face au retour de l’inflation.

«Nous pensons que c’est un produit symbolique, un produit phare, un marqueur de l’inflation», a-t-il déclaré mardi 11 janvier sur RMC.

Accablée par la hausse du prix des matières premières, la filière n’a pas tardé à réagir. Céréaliers, meuniers et boulangers, ainsi que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), premier syndicat agricole, ont dénoncé dans un communiqué commun «des prix volontairement destructeurs de valeurs» et une campagne «démagogique».

Oui, bloquer le prix de la baguette à 0,29 euro, c'est tout un symbole ! La baguette est un repère de l'évolution des prix et du pouvoir d'achat pour les consommateurs : investir sur ce marqueur permet de rassurer sur notre capacité à rester accessible au plus grand nombre. pic.twitter.com/G4DAOAkIhI — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) January 12, 2022

«Combien de boulangers [Michel-Edouard Leclerc] va-t-il tuer avec sa baguette d’appel à 0,29 € ?», s’est interrogée la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) Christiane Lambert sur Twitter.

«Je ne comprends pas comment il est possible de faire un produit bon, qui est nutritif pour le consommateur, à ce prix-là. J’ai l’impression qu’on revient trente ans en arrière. Et nous, artisans, on ne peut pas survivre avec une baguette à 29 centimes», a réagi sur CNEWS Grégoire Baron, boulanger à La Montgolfière (Paris 17e)

La moyenne du prix de la baguette en France en 2021, selon l'INSEE, est de 0,90 euro.

Par ailleurs, la France a soumis l’an dernier la candidature de cette spécialité française pour intégrer le patrimoine mondial de l’Unesco.